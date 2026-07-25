2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Bu yıl KPSS Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim sınavları gerçekleşecek. Yüz binler sınavdan güzel bir puan elde etmek isterken daha sonra tercihlerde bulunacak. Tarihler ilerledikçe sıklaşan soru "2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi...

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.