Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

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Her Kabine Toplantısı'nda kritik kararlar alınıyor ve önemli konular masaya yatırılıyor. En son toplantının üzerinden iki hafta geçmesi nedeniyle bugün Kabine'nin bir araya gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. İşte "Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak" sorusunun yanıtı...

Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak?

Bugün Kabine Toplantısı yapılmayacak. AK Parti MYK toplantısı, bugün Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak. Bu sebeple Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Tarih henüz netleşmiş değil.

Kabinenin öncelikli gündem maddelerinden birini, TBMM'ye sunulması beklenen ve kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece ilişkin yasal düzenlemeler oluşturacak. Toplantıda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki son değerlendirmelerinin de ele alınması bekleniyor.