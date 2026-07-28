2026 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS 2026 Ortaöğretim başvuruları için gün sayılıyor. Lise mezunları kendileri için kritik sınav olan KPSS'nin başvurusunu kesinlikle kaçırmak istemiyor ve "2026 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak" diye soruyor.
2026 KPSS Ortaöğretim başvuru süreci yaklaşırken adayların heyecanı her geçen gün artıyor. Lise mezunları sınav takvimini yakından takip ediyor. Emeklerinin boşa gitmesini istemeyen adaylar "2026 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak" sorusunu sıkça yöneltiyor.
2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi...
2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.