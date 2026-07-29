ÖSYM 2026 YKS TERCİH EKRANI: Üniversite tercih kılavuzu ve taban puanları

2026 YKS TERCİH EKRANI: Üniversite tercih kılavuzu ve taban puanları
YKS tercihleri bugün başladı. Üniversite adayları ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusunu bekliyordu ki saat 11.45'te açıklama geldi. İşte başvuru ekranı...
Üniversite tercihleri başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih işlemleri, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.45'te başlayacaktır" denildi.
2026 YKS TERCİH EKRANI
Adaylar, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
ÖSYM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (29 Temmuz 2026)