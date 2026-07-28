2026 YKS taban puanları: Polislik, öğretmenlik, mühendislik, hemşirelik, diş hekimliği, hukuk ve tıp taban ve tavan puanları...

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Üniversite adaylarının beklediği gün geldi. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre 29 Temmuz'da yüz binler tercihte bulunacak. Tercihler için en önemli nokta taban puanları... Özellikle polislik, öğretmenlik, mühendislik, hemşirelik, diş hekimliği, hukuk ve tıp taban ve tavan puanları araştırılıyor.

2026 YKS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

2026 YKS taban puanları açıklanmış değil. Bu senenin taban puanları tercih sonuçlarının ardından ilan edilecek.

ÖSYM tercih döneminde 2025 YKS taban puanı ve kontenjan bilgisini adaylarla paylaşacak.

2025 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2025 ilk 10 devlet üniversitesi taban puanları...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,13

Boğaziçi Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,05

Galatasaray Üniversitesi – Hukuk Fakültesi (Fransızca) – Eşit Ağırlık – 502,12

Hacettepe Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 530,15

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 528,40

İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 525,10

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 518,85

Ankara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 517,20

Marmara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 512,60

Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi – Sayısal – 509,45