1 külah dondurmaya 10 Euro isteyen esnafın sonu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir seyyar dondurma ve meyve suyu satış işletmesi, turistten bir külah dondurma için 10 Euro talep edildiği yönündeki şikayetin ardından yapılan denetimlerde çok sayıda usulsüzlük tespit edilmesi üzerine kapatıldı. Kaymakamlık, işletmenin mevzuata aykırı faaliyet gösterdiğini belirterek faaliyetine son verildiğini açıkladı.

10 Euro isteyen işletme denetim kıskacına girdi

Olay, bir müşteriden bir külah dondurma için 10 Euro talep edilmesiyle başladı. İddiaya göre müşteri fiyatı kabul etmeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine olay Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü'ne şikayet edildi.

Fahiş fiyatın yanı sıra çok sayıda ihlal tespit edildi

Şikayet sonrası harekete geçen ekipler, işletmede kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde çevreyi rahatsız eden gürültü kirliliği, hanutçuluk, hijyen ve temizlik kurallarına aykırılık ile çift etiket uygulaması gibi çok sayıda mevzuat ihlali belirlendi. Ayrıca satış sırasında müşterilerden fahiş fiyat talep edildiği de tespit edildi.

Kaymakamlık işletmenin faaliyetine son verdi

Muratpaşa Kaymakamlığı, tespit edilen ihlaller doğrultusunda ticari faaliyetlerin mevzuata uygun ve güven esasına göre yürütülmesini sağlamak amacıyla söz konusu seyyar dondurma ve meyve suyu satış işletmesinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.