2026 EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu? EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

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EKPSS tercihleri için gün sayılıyor. Adaylar haftalardır hükümetten ve ÖSYM'den açıklama bekliyor. Ağustos ayının gelişi ile birlikte aramalar hızlanırken yine sık sık "EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu geliyor.

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

Hükümetten ve ÖSYM'den 1 Ağsutos 2026 Cumartesi günü de EKPSS tercihleri ile ilgili bir duyuru gelmedi. Beklentiler ağustos ayının ortalarından işlemlerin başlayacağı yönünde...

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.