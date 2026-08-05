MEB LGS TERCİH SONUÇ EKRANI... 2026 LGS (lise) tercih sonuçları erişime açıldı

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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Bu gelişme sonrası yüz binler MEB'in resmi sitesine akın etti.

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2026 LGS takvimi...

5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması