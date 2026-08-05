MEB LGS TERCİH SONUÇ EKRANI... 2026 LGS (lise) tercih sonuçları erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS tercih sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşti.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Bu gelişme sonrası yüz binler MEB'in resmi sitesine akın etti.
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2026 LGS takvimi...
5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı
10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması
14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı
17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması