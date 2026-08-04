Albay Özlem Karapınar Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantıda TSK'daki terfi, atama, görev süresi uzatma ve emeklilik kararları karara bağlandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı değişti

YAŞ kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Kadıoğlu'nun yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde bir ilk kadın general

Şura kararlarının en dikkat çeken başlıklarından biri de Albay Özlem Karapınar'ın tuğgeneralliğe terfi ettirilmesi oldu. Karapınar, bu kararla 30 Ağustos 2026 itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali unvanını alacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise görev değişikliğine gidilmedi. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

Çok sayıda terfi ve emeklilik kararı

YAŞ kararları kapsamında 30 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Ayrıca 69 albay, general ve amiral rütbesine terfi ettirildi.

Bunun yanı sıra 24 generalin görev süresi bir yıl, 530 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı.

Şura kararları doğrultusunda 2 general yaş haddinden, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emeklilik kararları 30 Ağustos ve 1 Eylül 2026 tarihleri itibarıyla yürürlüğe girecek.