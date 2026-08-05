İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bina çöktü
Bahçelievler’de 5 katlı boş bir bina çöktü. Yaralının olmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışması sürüyor.
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Bahçelievler Koca Sinan Mahallesi Zorlu Sokak'ta bulunan 5 katlı bina, saat 20.30 sıralarında çöktü. Gün içinde tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenilen binada çökme sırasında kimsenin bulunmadığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA