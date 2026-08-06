İngiltere 100’den fazla şirkete vize yolu açtı

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İngiltere, yüksek maliyetli ve katı göç sistemi nedeniyle küresel yetenek yarışında geride kaldığı eleştirilerinin ardından yeni adım attı. İlk kez ticari araştırma şirketleri de hızlı vize rotasında araştırmacılara destek verebilecek.

100’den fazla şirket sisteme alındı

İngiltere Global Talent vizesi, bugüne kadar ağırlıklı olarak üniversiteler, akademik kuruluşlar ve bağımsız araştırma enstitüleri üzerinden kullanılıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten 100’den fazla ticari şirket de onaylı kuruluşlar arasına alındı.

Listede ilaç üreticisi AstraZeneca ile otomotiv şirketi Jaguar Land Rover’ın yanı sıra yapay zekâ, kuantum teknolojileri, plastik, biyoteknoloji, yaratıcı endüstriler ve ileri imalat alanlarında çalışan şirketler bulunuyor.

Added Value Solutions, Denroy Plastics ve Ffilm Cymru gibi daha küçük ve hızlı büyüyen kuruluşlar da yeni sistemden yararlanabilecek.

Şirketler, uygun araştırma projelerinde çalışacak yabancı bilim insanı ve mühendislerin İngiltere Global Talent vizesi başvurularını destekleyebilecek.

Düzenleme bütün şirket çalışanlarının doğrudan vize alacağı anlamına gelmiyor. Başvuru sahibinin araştırma alanında gerekli nitelikleri taşıması ve uygun bir proje, fon veya görev üzerinden desteklenmesi gerekecek.

Üniversite dışındaki iş fırsatları artacak

Yeni sistemin en önemli değişikliği, yabancı araştırmacıların yalnızca üniversite ve araştırma enstitülerine bağlı kalmadan ticari şirketlerde çalışabilmesinin kolaylaşması olacak.

İngiltere yönetimi, düzenlemeyle özellikle yapay zekâ, temiz enerji, yaşam bilimleri, ilaç, kuantum bilişim, ileri otomotiv teknolojileri ve mühendislik alanlarında uzman açığını azaltmayı hedefliyor.

İngiltere Global Talent vizesi üzerinden ülkeye gelen bir araştırmacı, onaylı bir şirkette çalıştıktan sonra başka bir kuruluşa geçebilecek veya gerekli koşulları sağlaması halinde kendi şirketini kurabilecek.

Bu esneklik, vize sahibinin tek bir işverene uzun süre bağlı kalmasını gerektiren diğer çalışma izni modellerinden farklı bir yapı sunuyor.

İngiltere hükümeti, dünyanın önde gelen araştırmacılarının ülkeye gelmesinin yalnızca yabancı iş gücü yaratmayacağını, yeni araştırma projeleri ve nitelikli yerel istihdamı da destekleyeceğini savunuyor.

Vize beş yıla kadar verilebiliyor

İngiltere Global Talent vizesi; bilim, tıp, mühendislik, sosyal bilimler, beşerî bilimler, sanat ve dijital teknoloji alanlarında lider veya gelecekte lider olma potansiyeli taşıyan kişilere veriliyor.

Vize süresi başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak beş yıla kadar belirlenebiliyor. Sürenin sonunda gerekli şartların korunması halinde uzatma başvurusu yapılabiliyor.

Araştırmacılar çalışan, serbest meslek sahibi veya şirket yöneticisi olarak faaliyet gösterebiliyor. İş değiştirmek veya mevcut görevden ayrılmak için göç idaresine ayrıca bildirim yapılması gerekmiyor.

Vize sahibi, uygunluk şartlarını karşılayan eşini ve çocuklarını da İngiltere’ye götürebiliyor.

Araştırma ve akademi alanındaki başvurularda İngilizce dil yeterliliği veya belirli bir asgari maaş koşulu bulunmuyor.

Uygun akademik görev, bireysel araştırma bursu veya onaylı araştırma fonuna sahip başvurular için hızlı değerlendirme uygulanabiliyor. Bu başvurularda destek kararının yaklaşık iki hafta içinde verilmesi öngörülüyor.

İngiltere dışından yapılan vize başvurularının sonuçlanması ise çoğunlukla üç hafta sürüyor.

Başvuru ücreti ve sağlık gideri var

Global Talent vizesi, maaş ve dil şartı açısından avantaj sağlasa da başvuru sahiplerinin önemli bir maliyeti karşılaması gerekiyor.

Vize başvuru ücreti toplam 766 sterlin olarak uygulanıyor. Başvurunun onay süreci gerektirmesi halinde bu tutarın 561 sterlini destek başvurusunda, 205 sterlini ise vize aşamasında ödeniyor.

Başvuru sahipleri ayrıca kişi başına yıllık 1.035 sterlin tutarındaki sağlık hizmetleri katkı payını ödemek zorunda.

Eş ve çocuklar için de ayrı vize ücreti ile sağlık katkı payı alınıyor. Bu nedenle ailesiyle birlikte beş yıllık vize isteyen bir araştırmacının toplam maliyeti birkaç bin sterline ulaşabiliyor.

Buna karşılık İngiltere Global Talent vizesi, uygun başvuru sahiplerine üç yılın ardından süresiz oturum hakkı için başvuru imkânı verebiliyor.

Araştırma amacıyla İngiltere dışında geçirilen bazı süreler de kalıcı oturum hesabına dahil edilebiliyor.

Şirketler küresel uzman yarışına hazırlanıyor

İngiltere yönetiminin yeni hamlesinin arkasında, ülkelerin yapay zekâ, kuantum, biyoteknoloji ve temiz enerji alanlarında sınırlı sayıdaki üst düzey uzman için yürüttüğü rekabet bulunuyor.

Teknoloji ve araştırma şirketleri, yüksek vize maliyetleri ile katı göç kurallarının İngiltere’yi ABD, Kanada ve Avrupa’daki rakipleri karşısında dezavantajlı hale getirdiğini savunuyordu.

Yeni düzenlemeyle araştırma yoğun şirketlerin doğrudan destek sürecine dahil edilmesi, işe alım takvimini kısaltabilir ve uluslararası uzmanların özel sektöre geçişini kolaylaştırabilir.

İngiltere Global Talent vizesi kapsamında bugüne kadar 130’dan fazla ülkeden 12 bin 500’ü aşkın kişinin araştırma kariyerini İngiltere’de sürdürmesine destek verildi.

Yeni şirketlerin sisteme katılmasıyla bu sayının artması bekleniyor. Ancak düzenlemenin başarısı, şirketlerin hangi pozisyonlar için başvuru açacağına ve adayların destek kriterlerini ne ölçüde karşılayacağına bağlı olacak.