İngiltere'den Paramount'a Warner Bros. onayı
Medya ve eğlence sektörünün dengelerini değiştirebilecek dev satın almada kritik eşik aşıldı. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Paramount Skydance Corporation'ın Warner Bros. Discovery'yi satın almasına onay verdi.
İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), ABD merkezli Paramount Skydance Corporation'ın Warner Bros. Discovery'yi satın almasına onay verdi.
Karar, Paramount'un İngiltere hükümetine sunduğu yasal olarak bağlayıcı taahhütlerin ardından alındı.
İngiltere'ye yatırım taahhüdü
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Paramount'un sunduğu taahhütler arasında İngiltere'de yatırım yapılmasına yönelik hükümler de bulunuyor.
Satın alma işleminin büyüklüğünün yaklaşık 110 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Soruşturma haziranda başlamıştı
CMA, Paramount Skydance Corporation ile Warner Bros. Discovery arasındaki işlemin rekabet üzerindeki olası etkilerini incelemek amacıyla haziran ayında soruşturma başlatmıştı.