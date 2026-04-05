İsrail açıkladı: Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanı öldü
İsrail ordusu, Tahran'a düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları'na bağlı üst düzey bir ismin öldürüldüğünü öne sürdü. Açıklamada, hedef alınan kişinin petrol ticareti üzerinden örgütün finansmanında kritik rol oynadığı iddia edildi. İsrail tarafı, söz konusu yapının yaptırımları aşarak elde edilen gelirlerle askeri kapasiteyi güçlendirdiğini açıklandı.
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı üst düzey bir ismin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Açıklamada, söz konusu kişinin Muhammed Rıza Eşrefi Eşrefkahi olduğu iddia edildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Eşrefkahi'nin "Devrim Muhafızları Ordusu'nun Petrol Karargahı Ticaret Sorumlusu" olduğu belirtildi.
Saldırının, Tahran'da düzenlenen bir hava operasyonu kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Petrol gelirleri üzerinden finansman iddiası
Açıklamada, hedef alınan yapının, uluslararası yaptırımları aşarak petrol ticaretinden elde edilen gelirle Devrim Muhafızları'nın faaliyetlerini finanse ettiği öne sürüldü.
İsrail tarafı, bu gelirlerin aynı zamanda örgütün askeri kapasitesinin artırılmasında kullanıldığını iddia etti.
İsrail ordusu, Eşrefkahi'nin yıllık milyarlarca dolarlık petrol ticaretini yönettiğini savunarak, bu kaynakların "İran'ın vekillerini" desteklemek için de kullanıldığını ileri sürdü.