İsrail'de eski başbakanlar Netanyahu'ya karşı ittifak kurdu

İsrail’de daha önce bir koalisyon hükümeti dahilinde dönüşümlü olarak başbakanlık yapmış olan Naftali Bennett ve Yair Lapid, bugün Herzliya kentinde düzenledikleri ortak basın toplantısında bu yılki seçimlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı birlikte yarışacaklarını açıkladı. Basın toplantısında Yair Lapid liderliğindeki "Yeş Atid" partisi ile Naftali Bennett liderliğindeki "Bennett 2026" partilerinin eski Başbakan Naftali Bennett liderliğinde tek bir partide birleşecekleri duyuruldu.

"Bu akşam birleşiyoruz ve liderliğim altında ‘Birlikte’ partisini kuruyoruz"

Basın toplantısında konuşan Bennet, Lapid ile aralarında birçok konuda görüş ayrılıkları olduğuna dikkat çekerek, "Farklı görüşlere sahip iki liderin İsrail’in iyiliği için birlikte mücadele edecek olmasından gurur duyuyorum. Birliğimiz bir mesajdır. Bu akşam birleşiyoruz ve liderliğim altında ‘Birlikte’ partisini kuruyoruz. Bu parti, büyük bir zafere ve sevgili ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcına yol açacak" dedi.



Bennett, yalnızca İsrail’in iyiliğini düşünen profesyonellerden oluşan bir hükümet kuracaklarını ve "tek bir anı bile boşa harcamayacaklarını" söyledi. Kendisini sağcı ve liberal bir siyonist olarak tanımlayan Bennett, koalisyonda sadece siyonist partilerin olacağını da ifade ederek, "Biz sol blokta ya da sağ blokta değiliz. Tüm Yahudi halkının bloğundayız" dedi.

Bennet, yeni partinin kapılarının Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’a da açık olduğunu söyledi.

"Bu ülkenin birliğe ihtiyacı var ve biz de bugün bu yüzden buradayız"

Lapid ise İsrail’in yön değiştirmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu sınavı geçeceğiz. Bugün burada gördüğünüz şey ilk adımdır. Bu ülkenin birliğe ihtiyacı var ve biz de bugün bu yüzden buradayız" dedi.



Kendisi ve partisinin "egoyu bir kenara bırakıp İsrail için doğru olanı yaptığını" söyleyen Lapid, "Farklılıklar ya da anlaşmazlıkların üstünü kapatmaya çalışmıyorum. Ancak aramızda her zaman güven ve dostluk vardı. Birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz ve birlikte çok şey yaşadık. Birlikte zor kararlar aldık. Birbirimize güvenebileceğimizi biliyoruz. Bugün seçimleri kazanmak ve güçlü, istikrarlı bir siyonist hükümet kurmak için birleşiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu hamle reform bloğunu bir araya getirmekte"

2021 seçimlerinde Netanyahu liderliğindeki Likud partisini yenen ve 2021-2022 yılları arasında kısa ömürlü bir koalisyon hükümetine liderlik eden Bennett ve Lapid tarafından yayınlanan ortak açıklamada ise, "Bu hamle reform bloğunu bir araya getirmekte, iç çatışmaları sona erdirmekte ve tüm çabaların önümüzdeki seçimlerde kararlı bir zafer kazanılmasına yönlendirilmesini sağlayarak gerekli reformların yapılmasında İsrail’e öncülük edilmesine imkan tanımaktadır" denildi.



Ortodoks Yahudi olan Bennet, Filistinlilere ilişkin katı görüşe sahip bir siyasetçi olarak, Lapid ise daha ılımlı ve seküler bir siyasetçi olarak biliniyor.