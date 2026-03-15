İsrail'den gizli silahlar için 830 milyon dolarlık bütçe

İsrail kabinesi, 'gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları' için yaklaşık 830 milyon dolarlık ek bütçeyi telefon görüşmesi yoluyla oylayarak kabul etti. Kararın, İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü dönemde alınması dikkat çekti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, 2026'da faiz ve komisyon ödemeleri için ayrılan bütçenin 1,5 milyar şekel (yaklaşık 500 milyon dolar) azaltılacağı, bakanlıkların bütçesinin ise 1,1 milyar şekel (yaklaşık 350 milyon dolar) azaltılacağı aktarıldı.

İsrail için 2026 büyüme tahmini revize edildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre de, bakanlardan Zeev Elkin ve Gideon Saar söz konusu karar için aleyhte oy kullandı. Öte yandan İsrail Maliye Bakanlığı, İsrail ekonomisi için 2026 yılı büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, bu yılki büyüme tahmininin yüzde 0,5 oranında düşürülerek yüzde 5,2'den yüzde 4,7’ye revize edildi.

Haberde, bu tahminin İran'a yönelik saldırıların İsrail ekonomisi üzerindeki etkisinden kaynaklandığı ve saldırıların birkaç hafta süreceği senaryosuna dayandığı; savaşın uzaması veya genişlemesi durumunda tahminlerin aşağı yönlü tekrar revize edilebileceği aktarıldı.