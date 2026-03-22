İsrail'den Lübnan'a saldırı: Kritik geçiş noktası vuruldu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürürken, bölgedeki kritik ulaşım noktalarından biri daha vuruldu.

Lübnan'ın güneyinde Sur kentini Sayda'ya bağlayan ve ülkenin kuzey-güney hattında önemli bir geçiş noktası olan Kasımiye Köprüsü, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Bombardıman sonrası köprünün Litani Nehri üzerindeki bölümünün yıkıldığı bildirildi.

Talimat Netanyahu'dan

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna, Litani Nehri üzerindeki köprülerin vurulması yönünde talimat verdiğini daha önce açıklamıştı. Bu kapsamda bölgedeki ulaşım hatlarının hedef alındığı değerlendiriliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyine yönelik operasyonların başladığını duyurmuş ve "Lübnan'ın güneyine saldırılar başlattıklarını" ifade etmişti.