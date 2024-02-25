İsrail'e giden turist sayısı yüzde 77 düştü

İsrail Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, İsrail'e giden turist sayısı ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 77 azalarak 58 bin 600'e düştü. İsrail'i geçen yılın ocak ayında 257 bin 400 turist ziyaret etmişti.

Ülkeyi ziyaret eden turist sayısında geçen yıl ekim ayı itibarıyla yaşanan düşüş dikkati çekti. Geçen yıl eylül ayında 304 bin 100 olan İsrail'e giden turist sayısının, saldırıların başladığı 2023 Ekim'de 89 bin 700'e ve kasımda 38 bin 300'e düştüğü görüldü. Ülkeyi ziyaret eden turist sayısının geçen yıl aralıkta ise 52 bin 800 olduğu kayıtlarda yer aldı.

İsrail'e giden turist sayısı 2023 genelinde ise bir önceki yıla kıyasla 12,5 artışla 3 milyon 10 bin 300'e çıkmasına rağmen yaklaşık 4 milyon olan beklentinin altında kaldı.

Ülkeyi 2019'da 4 milyon 551 bin 600 ile rekor sayıda turist ziyaret etmiş, ülkeye giden turist sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de 813 bin 500'e, 2021'de 396 bin 500'e düşmüştü. İsrail'e giden turist sayısı 2022'de ise toparlanma göstererek 2 milyon 675 bin olmuştu.

Geçen yıl İsrail'in en çok turist aldığı ülkeler ise ABD, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya, İtalya, Romanya, Polonya, Kanada ve İspanya oldu.