İsrail'in dört maddelik Ankara'ya yaptırım planı

Tel Aviv yönetimi, Türkiye'nin İsrail ile tüm ticaretini durdurma kararına karşılık olarak Türkiye'nin Filistin ile ticaretini sınırlandıracağını ve Ankara'ya yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Times of İsrael gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz ve üst düzey hükümet yetkilileri, Türkiye'ye karşı ortak bazı adımlar atılması yönünde fikir birliğine vardı.

Katz, "Sultan olmak isteyen diktatör Erdoğan, Hamas'ın hizmetinde çalışıyor. anlaşmaları ihlal ediyor ve İsrail'e zarar vermeye çalışıyor ama aslında yardım etmek istediğini iddia ettiği Filistinlilere zarar veriyor" açıklamasında bulundu.

Katz, "İsrail'in ekonomisi güçlüdür ve Türkiye'nin ekonomisi çok daha fazla zarar görecektir... Erdoğan bu hatasından pişmanlık duyacaktır" ifadesinde bulunurken, söz konusu kararlar şöyle sıralandı:

- Türkiye, Filistin Yönetimi ve Gazze arasındaki her türlü ekonomik ilişkinin azaltılması için harekete geçilmesi.

- Ticaret anlaşmalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımların incelenmesi için uluslararası ekonomik forumlara başvurulması.

- Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde, İsrail ekonomisine yakın zaman diliminde çeşitli alanlarda ve ürünlerde alternatifler bulmak için geniş bir alternatifler bankası kurulması.

- Etkilenen İsrail ihracat sektörlerine yardım.

OECD'ye şikayet

İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, OECD Başkanı Mathias Cormann'a, Türkiye'nin ticaret sınırlandırma kararını şikâyet etti.

Barkat, OECD başkanıyla yaptığı görüşmede Erdoğan'ı "antisemitik bir diktatör" olmakla suçladı ve kararın "deniz ticareti yasalarını açıkça ihlal ettiğini ve küresel arzın sürekliliğine zarar verdiğini" söyledi.

Barkat, "OECD'nin Erdoğan'ın tüm Avrupa ekonomisine zarar veren bu hayal ürünü kararı nedeniyle Türkiye'ye karşı harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.