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İsrail'in saldırılarında Gazze'de can kaybı iki ayda 15 bini geçti

İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından başlattığı saldırılarda Gazze Şeridi'den can kaybı 15 bini geçti.

Haber Merkezi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basın açıklamasında, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Eşref el-Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 207 olarak açıkladı.

Kudra, 40 bin 652 kişinin de yaralandığını aktardı.