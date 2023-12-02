İsrail'in saldırılarında Gazze'de can kaybı iki ayda 15 bini geçti
İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından başlattığı saldırılarda Gazze Şeridi'den can kaybı 15 bini geçti.
Haber Merkezi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basın açıklamasında, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Eşref el-Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 207 olarak açıkladı.
Kudra, 40 bin 652 kişinin de yaralandığını aktardı.