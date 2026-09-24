Kahve devi düğmeye bastı: Yüzlerce şubesini kapatıyor

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Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, maliyetleri azaltmak ve kârlılığını güçlendirmek için yeni bir küçülme adımına hazırlanıyor. Şirketin Kuzey Amerika genelindeki yüzlerce kafesini bu hafta kapatmayı planladığı bildirildi.

Bu karar, Eylül 2024'te CEO'luk görevine gelen Brian Niccol dönemindeki ikinci büyük mağaza kapatma dalgası olacak.

Yüzlerce mağaza daha kapanacak

Starbucks'ın mali yılı bu ayın ilerleyen günlerinde sona erecek. Niccol, geçen yıl da aynı dönemde yüzlerce mağazanın kapatılacağını duyurmuştu.

Yeni kapanışlarla birlikte şirket, Kuzey Amerika'daki operasyonlarını daha sade bir yapıya kavuşturmayı ve kârlılığını artırmayı amaçlıyor.

2 milyar dolarlık tasarruf hedefi

Mağaza kapatma planı, Starbucks'ın daha geniş kapsamlı maliyet azaltma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Şirket yönetimi, 2028 mali yılının sonuna kadar toplam 2 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Kapanışların maliyeti 300 milyon dolar olacak

Tasarruf planına rağmen mağazaların kapatılması kısa vadede şirkete ek maliyet getirecek.

Starbucks, kapanışlarla bağlantılı olarak yaklaşık 300 milyon dolarlık yeniden yapılandırma gideri kaydedileceğini açıkladı.