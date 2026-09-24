Kahve devi düğmeye bastı: Yüzlerce şubesini kapatıyor
Starbucks, Kuzey Amerika'da yeni bir küçülme dalgasına hazırlanıyor. Kahve zinciri, maliyetleri azaltmak ve kârlılığını artırmak amacıyla yüzlerce kafesini bu hafta kapatmayı planlıyor. Şirket, 2028 mali yılının sonuna kadar 2 milyar dolarlık tasarruf hedeflerken, yeni kapanışların yaklaşık 300 milyon dolarlık yeniden yapılandırma gideri oluşturacağını açıkladı.
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, maliyetleri azaltmak ve kârlılığını güçlendirmek için yeni bir küçülme adımına hazırlanıyor. Şirketin Kuzey Amerika genelindeki yüzlerce kafesini bu hafta kapatmayı planladığı bildirildi.
Bu karar, Eylül 2024'te CEO'luk görevine gelen Brian Niccol dönemindeki ikinci büyük mağaza kapatma dalgası olacak.
Yüzlerce mağaza daha kapanacak
Starbucks'ın mali yılı bu ayın ilerleyen günlerinde sona erecek. Niccol, geçen yıl da aynı dönemde yüzlerce mağazanın kapatılacağını duyurmuştu.
Yeni kapanışlarla birlikte şirket, Kuzey Amerika'daki operasyonlarını daha sade bir yapıya kavuşturmayı ve kârlılığını artırmayı amaçlıyor.
2 milyar dolarlık tasarruf hedefi
Mağaza kapatma planı, Starbucks'ın daha geniş kapsamlı maliyet azaltma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.
Şirket yönetimi, 2028 mali yılının sonuna kadar toplam 2 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor.
Kapanışların maliyeti 300 milyon dolar olacak
Tasarruf planına rağmen mağazaların kapatılması kısa vadede şirkete ek maliyet getirecek.
Starbucks, kapanışlarla bağlantılı olarak yaklaşık 300 milyon dolarlık yeniden yapılandırma gideri kaydedileceğini açıkladı.