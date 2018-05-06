Karl Marx, 200. doğum gününde doğduğu kasabada anıldı
Komünizmin fikir babalarından Karl Marx, 200 doğum gününde doğum yeri olan Almanya'nın Trier kasabasında anıldı. Törende Çin'in hediyesi olan Marx'ın bronz heykeli de açıldı.
Komünizmin fikir babalarından Karl Marx'ın bronz heykeli, 200. yaşgünü dolasyısıyla doğum yeri olan Almanya'daki Trier kasabasında dikildi.
Çin tarafından hediye edilen 4,5 metre uzunluğundaki heykel, Marx'ın 200 doğum yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında törenle açıldı.
Frederick Engels ile beraber Komünist Manifesto'yu yazan ünlü Alman filozof, iktisatçı ve sosyolog Karl Marx'ın torununun torunu Frédérique Longuet-Marx da, Paris’ten gelerek, Marx’ın hayatının ilk 17 yılını geçirdiği Trier’deki etkinliklere katıldı.
Çin’in hediyesi olan heykel, yoğun tartışmalardan sonra Trier Belediyesi’nde yapılan oylamada kabul edilmişti.