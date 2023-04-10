Kral Charles banknotları 2024’te dolaşımda

İngiltere Merkez Bankası (BoE) yeni banknotların ta­sarımları paylaştı. Kral III. Charles’ın portresinin bulunduğu 5,10,20 ve 50 poundluk banknot­ların tasarımlarına son halinin verildiğini belirten BoE, banknot­ların 2024’ün ortasında dolaşıma girmesinin beklendiğini kaydet­ti. Kralın portresinin, banknotla­rın ön tarafında ve şeffaf güvenlik penceresinde kamera hücresin­de görünür olduğu belirtilen açık­lamada, Kraliçe II. Elizabeth’in portresini taşıyan tüm polimer banknotların yasal ödeme aracı olarak kalmaya devam edeceği ve halkın bunları normal şekilde kul­lanabileceği aktarıldı.

Taç giyme töreni 6 Mayıs'ta

BoE Başkanı Andrew Bailey, bankanın banknotların tasarı­mını tamamlamasının önemli bir an olduğunu belirterek, “Kral Charles, banknotlarımızda yer alan ikinci monark. Bu banknot­lar 2024’te dolaşıma girdiğinde insanlar tarafından kullanıla­bilecek” şeklinde konuştu. Kral Charles’ın taç giyme töreni, 6 Mayıs’ta yapılacak.