Kral Charles banknotları 2024’te dolaşımda
İngiltere Merkez Bankası (BoE) yeni banknotların tasarımları paylaştı. Kral III. Charles’ın portresinin bulunduğu 5,10,20 ve 50 poundluk banknotların tasarımlarına son halinin verildiğini belirten BoE, banknotların 2024’ün ortasında dolaşıma girmesinin beklendiğini kaydetti.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) yeni banknotların tasarımları paylaştı. Kral III. Charles’ın portresinin bulunduğu 5,10,20 ve 50 poundluk banknotların tasarımlarına son halinin verildiğini belirten BoE, banknotların 2024’ün ortasında dolaşıma girmesinin beklendiğini kaydetti. Kralın portresinin, banknotların ön tarafında ve şeffaf güvenlik penceresinde kamera hücresinde görünür olduğu belirtilen açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth’in portresini taşıyan tüm polimer banknotların yasal ödeme aracı olarak kalmaya devam edeceği ve halkın bunları normal şekilde kullanabileceği aktarıldı.
Taç giyme töreni 6 Mayıs'ta
BoE Başkanı Andrew Bailey, bankanın banknotların tasarımını tamamlamasının önemli bir an olduğunu belirterek, “Kral Charles, banknotlarımızda yer alan ikinci monark. Bu banknotlar 2024’te dolaşıma girdiğinde insanlar tarafından kullanılabilecek” şeklinde konuştu. Kral Charles’ın taç giyme töreni, 6 Mayıs’ta yapılacak.