Kredi çekmek istedi: Amcasının cesedini bankaya götürdü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Erika de Souza Vieira Nunes isimli kadın, 17 bin Brezilya Reali (yaklaşık 110 bin TL) tutarında kredi çekmek için ölen yaşlı bir adamı bankaya götürdü.

Banka çalışanlarının durumundan şüphelenince o anları kayıt altına aldı ve polisi çağırdı. Kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Brezilya basınınde yer alan habere göre, Nunes, söz konusu adamın kendi amcası olduğunu söyledi. Nunes, gözaltında verdiği ifadede ise adamın bakıcısı olduğunu dile getirdi. Tekerlekli sandalyedeki adamın, 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga olduğu belirlendi.

Polis kısa süre sonra Nunes'i dolandırıcılık suçundan tutukladı. Polis şefi Fabio Luiz, Braga'nın bankaya götürüldüğünde çoktan ölmüş olduğunu doğruladı.

"Amca, dinliyor musun?"

Kayıt altına alınan anlarda Nunes, sürekli kafası yana düşen adamın kafasını dik tutmak için hem onunla konuştu hem de büyük çaba sarf etti. Ardından eline kalem tutuşturdu.

Nunes, sürekli olarak, “Amca, dinliyor musun? Kredi sözleşmesini imzalaman gerekiyor. İmzalamazsan parayı alamayız çünkü senin adına ben imzalayamam” şeklinde konuştu.