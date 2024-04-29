Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı?

Enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceğine ilişkin sinyaller veren makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin şahin tonlu yönlendirmeleri, bankanın faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik endişeleri artırıyor.

Söz konusu endişelere karşın ABD'de yoğunlaşan bilanço döneminde şirketlerin beklenenden daha iyi performans sergilemesiyle hisse ve sektör bazlı oynak artarken, bu hafta gözler açıklanması beklenen Amazon ve Apple'ın finansal sonuçlarına çevrildi.

Analistler, Fed'in hafta içi gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'e geriledi.

Bu hafta ayrıca ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Altının ons fiyatı değer kaybıediyor

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,67 seviyesinde yatay bir seyir izlerken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 değer kaybıyla 2 bin 333 dolardan alıcı buluyor.

Cuma günü yüzde 0,4 artışla 106,1 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi bugün önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 105,7'den işlem görüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Orta Doğu'da yapılacak toplantılarda Gazze'de ateşkes sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunacağının vurgulanmasıyla petrol fiyatları geriledi.

Blinken'ın "Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılmaması gerektiğini" vurgulayacağı kaydedilen açıklamada, Dışişleri Bakanı'nın aynı zamanda Körfez İşbirliği Konseyi'nin Bakanlar Toplantısı ile Dünya Ekonomik Forumu'nun toplantılarına katılacağı duyuruldu.

Söz konusu gelişmenin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 87,4 dolara indi.

Cuma günü, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 2,03, S&P 500 endeksi yüzde 1,02 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 0,40 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da pozitif bir seyirle başladı.

Gözler Almanya öncü enflasyon verilerinde

Avrupa borsalarında da pozitif seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya'da öncü enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün Almanya'da yarın ise Avro Bölgesi'nde açıklanacak öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, söz konu verilerden alınacak sinyallerin aynı zamanda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini dile getirdi.

Almanya'da açıklanacak verilere göre TÜFE'nin nisanda aylık bazda 0,4 ve yıllık yüzde 2,3 artış göstermesi bekleniyor.

Öte yandan, cuma günü yüzde 0,3 azalışla günü 1,0700 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0730'dan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,91, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da pozitif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında pozitif seyir öne çıkıyor

Japon yeni yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmezken, likiditenin sığ olduğu günde dolar/yen paritesi, 160,17 seviyesini test ederek Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıktı.

Parite bu seviyeden artan satış baskısıyla düşüş eğilimine girerken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 156,81'den işlem görüyor.

Analistler, Japon yenindeki kayıpların Japonya Merkez Bankasının (BoJ) cuma günü politika faizini sabit bırakmasının ardından hızlandığını belirterek, Japonya ekonomi yönetiminin döviz kurundaki hareketliliği yakından takip ettiklerini ve müdahale etme ihtimallerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Elon Musk, Çin Başbakanı Li Çiang ile görüştü

Öte yandan, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, otopilot teknolojisinin ileri versiyonu otonom sürüş teknolojisini piyasaya sürebilmek için Çin Başbakanı Li Çiang ile görüştü.

Başbakan Li, görüşmede, Çin'in büyük ölçekli pazarının yabancı firmalara daima açık olacağını belirterek, piyasaya daha fazla erişim ve daha iyi hizmet güvencesi sağlayacaklarını vurguladı.

Li, Tesla'nın Şanghay'da kurduğu "giga fabrika"nın ve ülkedeki satış başarısının Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin "başarı örneği" olduğunun altını çizdi.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,9 artış kaydetti.

Yurt içinde cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 artışla 9.915,62 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.956,11 puana taşıdı.

Dolar/TL 32,3520 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, cuma günü satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,4766'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3520 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta enflasyon verilerinin yanı sıra uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Öte yandan, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıkladı.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.