Kurumsal beklenti değişti: Son işten çıkarmalar yapay zekadan

Yapay zeka verimliliği artırmanın ötesinde artık işten çıkarmaların ana nedeni haline geliyor. UBS'nin son raporu da şirketlerin işe alımı azaltma beklentisinin hızla yükseldiğini ve yapay zeka kaynaklı işten çıkarmaların görünür biçimde arttığını ortaya koyuyor.

Kurumların yüzde 42'si işe alımların azalacağını öngörüyor

Şirketlerin yapay zeka araçlarını benimsemesi kademeli bir süreç olsa da, yapay zekanın işgücü maliyetlerini düşürmedeki etkisi iyimserliği artırıyor. UBS'nin anketine katılan kurumların yüzde 42'si, yapay zekanın işe alımı azaltacağını öngörürken bu oran Ekim 2025'te yüzde 31 seviyesindeydi.

Son işten çıkarmaların yüzde 26'sı yapay zekadan

Challenger, Gray & Christmas tarafından yayınlanan en son İşten Çıkarmalar Raporu'na göre de son ayda açıklanan kurumsal işten çıkarmaların yüzde 26'sı açıkça yapay zeka girişimlerine işaret ediyor. Yılbaşından bu yana kaydedilen tüm duyuruların yüzde 16'sı yapay zeka kaynaklı. 2025'in tamamında ise toplam işten çıkarmaların yüzde 5'ini oluşturdu.

ABD'de her ay toplamda yaklaşık 1,5-2 milyon kişi işini kaybediyor. Challenger raporu ise yalnızca kamuya açıklanan işten çıkarma duyurularını izliyor ve ayda yaklaşık 100 bin işten çıkarmayı kapsıyor. Bu da toplamın yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geliyor.