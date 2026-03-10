Mirasına konmak için ölü kız kardeşiyle evlendi

Çin’in Henan eyaletinde yaşayan ve soyadı Sun olarak açıklanan 27 yaşındaki kadın, annesi Zhao Fang’ı 2008 yılında henüz 9 yaşındayken hastalık nedeniyle kaybetti. Anne ve babasının boşanmış olması nedeniyle Sun annesiyle yaşıyordu. Annesinin ölümünden sonra ise teyzesi tarafından evlat edinildi.

Sun, annesinin ölümü sırasında aile üyeleri kadının mal varlığını noter aracılığıyla kayıt altına aldı. Aynı dönemde annesinin borçlarını ödemek amacıyla üç mülkün satılması için belge imzalandı. Geri kalan varlıkların ise Sun 18 yaşına gelene kadar emanet olarak tutulmasına karar verildi.

Miras işlemlerinde şok gerçek ortaya çıktı

Yıllar sonra yasal olarak mirası devralma hakkına ulaşan Sun, resmi işlemleri başlatmak istediğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Annesinin adına kayıtlı olan birçok mülk ve değerli eşya farklı kişilerin üzerine geçirilmişti. Geriye sadece bir dükkân kalmıştı.

Noter yetkilileri ayrıca Sun’a annesinin 2009 yılında yeniden evlendiğini söyledi. Ancak bu bilgi şaşırtıcıydı çünkü annesi 2008 yılında hayatını kaybetmişti. Bu evlilik kaydı nedeniyle Sun tek mirasçı olarak işlem başlatamıyordu.

Damat dayı çıktı

Sun daha sonra 2009 tarihli evlilik kaydı belgesini elde ettiğinde daha da şaşırtıcı bir ayrıntıyla karşılaştı. Belgedeki damadın ismi, kendi dayısının adıyla aynıydı. Üstelik evlilik belgesindeki fotoğrafın annesine değil, yengesine ait olduğunu fark etti.

Aynı dönemde annesine ait kimlik kartının da değiştirildiği ve fotoğraf kısmına yengesinin fotoğrafının yerleştirildiği ortaya çıktı. Kimlik numarası ise annesinin numarası olarak kalmıştı.

Sun, dayısının eşiyle evliliğini annesinin kimliği üzerinden yeniden kayıt ettirdiğini ve böylece kendisini yasal olarak “dul eş” konumuna getirerek mirasa erişim sağladığını düşünüyor.

Sonuç alamayınca sosyal medyada paylaştı

Sun, 2025 yılında miras işlemlerini tekrar başlatmaya çalıştı ancak sonuç alamayınca yaşadığı durumu sosyal medyada paylaşmaya karar verdi. Olay kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Henan eyaleti yetkilileri 3 Mart’ta yaptıkları açıklamada iddialarla ilgili resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.