Monako'da Galatasaray maçı sonrası skandal! Türk baba-oğul prensesin oğlunu dövdü
Galatasaray'ın Monaco deplasmanında 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Monako'da skandal bir olay yaşandı. Paris'ten maçı izlemeye gelen Türk baba-oğul Selman B. ve Hasan B., VIP alanda Monako Prensesi Stéphanie'nin oğlu Louis Ducruet'i darp etti. Ülke gündemine oturan olayın ardından gözaltına alınan iki Türk, mahkemeye sevk edildi. Ducruet mahkemede, "Hayatımdan endişe ettim" ifadelerini kullanırken mahkeme, baba ve oğul hakkında 2 ay ertelenmiş hapis cezası, 3 yıl Monako'ya giriş yasağı ve 3 bin euro tazminat cezası verdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında salı gecesi Monaco'ya konuk olmuş ve karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Mücadelenin ardından yaşanan bir olay, Monako'da geniş yankı uyandırdı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, maçı izlemek için Paris'ten Monako'ya gelen Türk baba-oğul Selman B. ve Hasan B., Monaco Prensesi Stéphanie'nin 33 yaşındaki oğlu Louis Ducruet'i darp etti. Olayın, II. Louis Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından VIP alanda meydana geldiği belirtildi.
Haberde yer alan bilgilere göre, Selman B. ve Hasan B., Ducruet ile birlikte bulunan iki arkadaşına da saldırıda bulundu. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki Türk, bir gece gözaltında tutulduktan sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.
Ülke gündemine oturdu
Grimaldi Ailesi'ne yönelik saldırı, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Monako'da kamuoyunun gündemine oturdu.
Monako Ceza Mahkemesi Başkanı Florestan Bellinzona, saldırının maç sonrasında Ducruet ve arkadaşlarının tuvalete gittiği sırada gerçekleştiğini açıklarken, olaya ilişkin herhangi bir kamera kaydına ulaşılamadığını duyurdu.
"Hayatımdan endişe ettim"
Mahkemede ifade veren Ducruet, yaşadığı korkuyu, "Hayatımdan endişe ettim. O yumruğu alsaydım yere yığılabilir, nakavt olabilirdim. Linç edilmekten korktum" sözleriyle anlattı. Hasan B. ve Selman B. ise savunmalarında gerginliği kendilerinin başlatmadığını, yaşananların yalnızca itişmeden ibaret olduğunu öne sürdü.
Monako'ya girişleri yasaklandı
Mahkeme, Galatasaray taraftarı iki Türk hakkında 2 ay ertelenmiş hapis cezası verdi. Ayrıca Selman B. ve Hasan B.'nin 3 yıl süreyle Monako'ya girişlerinin yasaklanmasına ve üç mağdura ayrı ayrı 1.000'er euro tazminat ödemelerine hükmedildi. Kararın ardından serbest bırakılan baba ve oğul, Fransa'ya döndü.