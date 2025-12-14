Monako'da Galatasaray maçı sonrası skandal! Türk baba-oğul prensesin oğlunu dövdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında salı gecesi Monaco'ya konuk olmuş ve karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Mücadelenin ardından yaşanan bir olay, Monako'da geniş yankı uyandırdı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, maçı izlemek için Paris'ten Monako'ya gelen Türk baba-oğul Selman B. ve Hasan B., Monaco Prensesi Stéphanie'nin 33 yaşındaki oğlu Louis Ducruet'i darp etti. Olayın, II. Louis Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından VIP alanda meydana geldiği belirtildi.

Haberde yer alan bilgilere göre, Selman B. ve Hasan B., Ducruet ile birlikte bulunan iki arkadaşına da saldırıda bulundu. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki Türk, bir gece gözaltında tutulduktan sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Ülke gündemine oturdu

Grimaldi Ailesi'ne yönelik saldırı, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Monako'da kamuoyunun gündemine oturdu.

Monako Ceza Mahkemesi Başkanı Florestan Bellinzona, saldırının maç sonrasında Ducruet ve arkadaşlarının tuvalete gittiği sırada gerçekleştiğini açıklarken, olaya ilişkin herhangi bir kamera kaydına ulaşılamadığını duyurdu.

"Hayatımdan endişe ettim"

Mahkemede ifade veren Ducruet, yaşadığı korkuyu, "Hayatımdan endişe ettim. O yumruğu alsaydım yere yığılabilir, nakavt olabilirdim. Linç edilmekten korktum" sözleriyle anlattı. Hasan B. ve Selman B. ise savunmalarında gerginliği kendilerinin başlatmadığını, yaşananların yalnızca itişmeden ibaret olduğunu öne sürdü.

Monako'ya girişleri yasaklandı

Mahkeme, Galatasaray taraftarı iki Türk hakkında 2 ay ertelenmiş hapis cezası verdi. Ayrıca Selman B. ve Hasan B.'nin 3 yıl süreyle Monako'ya girişlerinin yasaklanmasına ve üç mağdura ayrı ayrı 1.000'er euro tazminat ödemelerine hükmedildi. Kararın ardından serbest bırakılan baba ve oğul, Fransa'ya döndü.