MSCI'dan Türkiye piyasası için kritik uyarı
Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, şeffaflık, bilgi akışı ve piyasa işleyişi konularındaki endişeleri nedeniyle Türkiye ve Endonezya'ya yönelik uyarılarını yineldi.
Kurum, Türk sermaye piyasalarında hissedar yapısı, serbest dolaşımdaki pay oranları ve koordineli işlem davranışları gibi konularda yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Yatırım yapılabilirlik kriterleri kapsamında piyasa katılımcılarının beklentilerine dikkati çeken MSCI, Kasım 2026 Endeks Gözden Geçirme sürecine kadar yeterli, somut ve güvenilir bir ilerleme kaydedilmemesi durumunda, Türkiye endeksi ve ilgili hisselerin küresel statüsünün değerlendirilmesi amacıyla resmi bir danışma sürecinin (istişare) başlatılabileceğini açıkladı. Uluslararası kurumsal yatırımcıların haklarının korunması, sahiplik yapılarının zamanında açıklanması ve fiyat oluşumunu bozacak yapısal unsurların ortadan kaldırılması gerektiği ifade edildi.