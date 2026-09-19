MSCI'dan Türkiye piyasası için kritik uyarı

Kurum, Türk serma­ye piyasalarında hissedar yapısı, serbest dolaşımdaki pay oranla­rı ve koordineli işlem davranış­ları gibi konularda yaşanan so­runların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Yatırım yapılabilir­lik kriterleri kapsamında piya­sa katılımcılarının beklentileri­ne dikkati çeken MSCI, Kasım 2026 Endeks Gözden Geçirme sürecine kadar yeterli, somut ve güvenilir bir ilerleme kaydedil­memesi durumunda, Türkiye endeksi ve ilgili hisselerin küre­sel statüsünün değerlendirilme­si amacıyla resmi bir danışma sürecinin (istişare) başlatılabi­leceğini açıkladı. Uluslararası kurumsal yatırımcıların hakla­rının korunması, sahiplik yapı­larının zamanında açıklanması ve fiyat oluşumunu bozacak ya­pısal unsurların ortadan kaldı­rılması gerektiği ifade edildi.