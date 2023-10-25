Netanyahu: Kara harekatına hazırlanıyoruz

Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında basın açıklaması yaptı.

Gazze’ye planladıkları kara harekatına işaret eden İsrail Başbakanı, “Kara harekatına hazırlanıyoruz. Ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay vermeyeceğim. Hesaba kattığımız değerlendirmelere ilişkin de detay vermeyeceğim. Bu değerlendirmelerin çoğu İsrail kamuoyu tarafından bilinmiyor ve bu iyi bir şey.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e “yurt dışından silahlar gelmekte” olduğunu kaydeden Netanyahu, bunu daha fazla silahlanma ile sürdüreceklerini vurgulayarak, “Vatandaşları silah kullanmaya teşvik ediyoruz ancak bunu kontrollü bir şekilde yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail kamuoyunda hükümete yönelik yapılan eleştirilere de değinen Netanyahu, şöyle devam etti:

“7 Ekim tarihimiz açısından çok karanlık ve kara bir gündü. Güneyimizde Gazze sınırımızda yaşananları araştıracağız ve ben dahil herkesin cevap vermesi gerekecek. Ancak bütün bunlar savaştan sonra gerçekleşecek."

“Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz”

Konuşmasının sonunda İsraillilere seslenen Netanyahu, Hamas’a karşı Tevrat’ın "Yeşaya" kitabındaki “kehaneti” göreceklerini öne sürerek, şunları söyledi:

"Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. ‘Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin’(Yeşaya 60:18).”

İsrail ordusu: Filistinliler Gazze'nin çevresindeki Yahudi yerleşimlerine saldırabilir

İsrail ordusu, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni çevreleyen Yahudi yerleşim birimlerine yönelik "geniş çaplı" saldırı yapabileceği konusunda uyardı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı, Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim birimleri sakinlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı" olabileceği konusunda "olağandışı bir uyarı" yayınladı.

Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim yerlerinin sakinlerine bir sonraki duyuruya kadar barınakların yakınında kalmaları talimatının verildiği uyarıda, temel zorunluluklar dışında dışarıda kalmaktan ve hareket etmekten kaçınılması istendi.

Ordunun uyarısında olası saldırının niteliği veya nasıl olacağı konusunda herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.