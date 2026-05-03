Netanyahu'dan yeni hamle: İHA saldırılarına karşı proje

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılara karşı yeni bir proje başlattıklarını açıkladı. İsrail Başbakanı, video mesajında hem Lübnan kaynaklı saldırılara hem de yeni savaş uçağı alımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, Hizbullah'ın İHA saldırılarını engellemek amacıyla birkaç hafta önce yeni bir projenin başlatılması talimatını verdiğini belirterek, detay paylaşmadı. Açıklamasında, "Zaman alacak, ancak üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma bütçesi ve yeni savaş uçakları

İsrail'in savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlara da değinen Netanyahu, önümüzdeki 10 yılda savunma bütçesine 350 milyar şekel aktarılacağını hatırlattı. Ayrıca F-35I ve F-15I savaş uçaklarından oluşan yeni filoların alımının onaylandığını ifade etti.

Netanyahu, bu alımların İsrail ordusunun hava gücünü daha da ileri taşıyacağını savunarak, yerli üretim "devrim niteliğinde" uçak projeleri üzerinde de çalışıldığını dile getirdi.

İran'a yönelik mesaj

İsrail Başbakanı, açıklamalarında İran'a da atıfta bulundu. Netanyahu, "Pilotlarımız İran semalarında her yere ulaşabilir ve gerekirse bunu yapmaya hazırlar" ifadeleriyle olası askeri operasyonlara ilişkin mesaj verdi.