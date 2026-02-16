Netanyahu'nun ofisinde şüpheli paket: Bomba imha uzmanları gönderildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine gönderilen şüpheli paket üzerine güvenlik ekipleri harekete geçti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, pakete ilişkin ihbarın ardından olay yerine bomba imha uzmanları ve adli inceleme ekipleri yönlendirildi.

Maariv gazetesinin aktardığına göre, kısa süre önce Netanyahu'nun ofisine ulaştırılan paket şüpheli bulunarak güvenlik prosedürleri devreye alındı. Ofis çevresinde inceleme başlatıldığı bildirildi.

Acil durum tatbikatı düzenlenecek

Öte yandan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu Kayserya kentinde bugün polis, İsrail ordusu, itfaiye ve Kızıl Davut Yıldızı ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı bir acil durum tatbikatı düzenlenecek. Tatbikat süresince bölgede güvenlik güçleri, acil müdahale araçları, helikopter ve insansız hava araçlarının yoğun şekilde görev yapacağı belirtildi.