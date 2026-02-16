Oyun dünyası bir efsaneyi daha kaybetti

Oyun endüstrisi, bir döneme damgasını vuran efsanevi bir isme daha veda etti.

Sega'nın donanım dünyasındaki yükselişinin arkasındaki mimar ve donanım biriminin 'babası' olarak kabul edilen Hideki Sato, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Japon oyun platformu Beep21'in aktardığı bilgilere göre, usta mühendis 13 Şubat 2026 tarihinde vefat etti.

Sega'nın altın çağına imzasını attı

5 Kasım 1950 doğumlu olan Sato, 30 yılı aşkın profesyonel kariyeri boyunca X kuşağının son dönemleri ve milenyum çocuklarının hafızalarına kazınan pek çok konsolun geliştirilme sürecine liderlik etti.

1971 yılında kapısından girdiği Sega bünyesinde 2008 yılına kadar çeşitli görevler üstlenen Sato, özellikle 1983 ile 2001 yılları arasındaki tüm ev konsollarının mühendislik ekiplerinin başındaydı.

Bu süreçte SG-1000 (1983), Master System (1985), Mega Drive/Genesis (1989), Saturn (1994) ve Dreamcast (1999) gibi modellerin donanım yönünü yönetti. Sato'nun vizyonuyla şekillenen bu efsanevi donanımlar oyun dünyasında kült haline geldi.

Hideki Sato, mühendislik başarılarının yanı sıra zorlu dönemlerde üstlendiği yöneticilik rolleriyle de tanınıyordu. 2001 yılında Isao Okawa'nın vefatı üzerine Sega'nın başkanlık koltuğuna oturan Sato, 2003 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Şirketin donanım üretiminden çekilerek sadece yazılım odaklı bir yapıya evrildiği sancılı süreci bizzat yönetti. Görev süresi, Sega'nın 2004'teki Sammy birleşmesinden kısa bir süre önce tamamlanmıştı.

Art arda gelen kayıplar

Sato'nun vefatı, Sega camiası için ikinci büyük üzüntü oldu. Şirketin kurucu ortaklarından David Rosen'ın Aralık 2025'te 95 yaşında hayatını kaybetmesinin üzerinden henüz birkaç ay geçmişti.