Norveç Varlık Fonu’ndan, Türk şirketlere 1,2 milyar dolar yatırım

Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank'ın verilerine göre, fon, varlığının bir bölümünü geçen yıl çeşitli alanlarda faaliyet gösteren farklı ölçekteki 38 şirketin hisselerinin satın alınmasında kullandı.

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun söz konusu Türk şirketlerinin hisselerine yaptığı toplam yatırım 1 milyar 217 milyon 31 bin doları bulurken, fonun portföyünde Aksa Enerji Üretim AŞ, Enerjisa Enerji AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Galata Wind Enerji AŞ ve Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ hisseleri de yer aldı. Fonun bu 5 enerji şirketindeki ortaklık hisse değeri yaklaşık 161 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı Tüpraş aldı. Tüpraş'ın yüzde 1,55 hissesine sahip olan fonun, söz konusu şirketteki toplam yatırımı yaklaşık 121 milyon dolara ulaştı.

Fon tarafından Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ hisselerine 90 milyon 67 bin dolar, Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) hisselerine yaklaşık 79 milyon 500 bin dolar, Koç Holding hisselerine 78 milyon 777 bin dolar, Türk Hava Yolları hisselerine 71 milyon 517 bin dolar ve Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ hisselerine yaklaşık 64 milyon dolar yatırıldı.

Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı ise yüzde 3,38'ine ortak olduğu Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'de bulunuyor. Bu şirketi, yüzde 2,98'lik payla MLP Sağlık Hizmetleri AŞ izliyor. Söz konusu şirketin hisselerine bağlanan yatırım miktarı 30 milyon doları buldu. Türkiye'de 2001'den bu yana yatırım yapan Norveç Varlık Fonu, 2008'den itibaren Türk hisselerine yaptığı yatırımları artırdı.