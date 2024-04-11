O. J. Simpson 76 yaşında hayatını kaybetti... Hastalığı neydi, neden yargılanmıştı?

Profesyonel Amerikan futbolu ligi National Football League'de (NFL) oynayan Orenthal James Simpson'ın ölüm haberini ailesi X hesabından duyurdu.

Resmi hesaptaki paylaşımda "10 Nisan'da babamız Orenthal James Simpson kanserle olan savaşına yenik düştü. Etrafı çocukları ve torunlarıyla çevriliydi. Bu zor günlerde ailesi sizden mahremiyet isteklerine saygı göstermenizi rica ediyor" ifadesine yer verildi.

O.J. Simpson'ın hastalığı neydi?

Davası filmlere de konu olan futbolcu prostat kanseri tedavisi görmüştü.

O.J. Simpson neden yargılanmıştı?

O. J. Simpson, 1994 yılında eşi Nicole Brown ve arkadaşı Ron Goldman'ın ölümü nedeniyle yargılanmıştı. Delil yetersizliğinden beraat eden Simpson hakkında verilen karar tartışma yaratmıştı.

Simpson davadan üç yıl sonra kurbanların aileleri tarafından açılan davada suçlu bulunmuş, ardından hapse girmişti. Dokuz yıllık tutukluluğun ardından 1 Ekim 2017'de tahliye edilmişti.

O.J. Simpson oynadığı film

Futbolculuk kariyerinin ardından oyunculuk yapan O.J. Simpson, 'Çıplak Silah (Naked Gun)' film serisinde başrolde yer almıştı.