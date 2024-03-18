Ölen İsrail askeri sayısı 600'e yaklaştı
İsrail'in Hamas saldırısı sonrası Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden asker sayısı 600'e yaklaştı.
İsrail, Hamas militanlarının 7 Ekim 2023'te ülkeye düzenlediği saldırının ardından Gazze'ye yönelik havadan ve karadan çok şiddetli saldırılar başlatmıştı.
İsrail ordusunun açıklamasına göre Nahal Tugayı'ndan 20 yaşındaki çavuş Matan Vinogradov hayatını kaybetti.
Bir askeri kaynak, askerin bugün sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskın sırasında öldüğünü belirtti.
Vinogradov'un ölümünün ardından ekimden beri hayatını kaybeden asker sayısı 593'e yükseldi. Bunların 250'si kara operasyonunun başlamasının ardından öldü.