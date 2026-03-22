Orta Doğu'da geri sayım başladı! İran uyardı: Su depolayın, telefonları şarj edin

İran'ın İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu Dimona ve Arad kentlerine yönelik saldırıları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için 48 saat süre vermesinin ardından Orta Doğu'da nefesler tutuldu, geri sayım başladı.

Trump, sürenin sonunda Hürmüz açılmazsa İran'daki enerji altyapısının hedef alınacağı tehdidinde bulunurken, İran da olası saldırıya karşılık İsrail ve ABD'nin Körfez'deki müttefiklerinin enerji tesislerinin meşru hedef sayılacağını açıkladı.

'Su depolayın, telefonlarınızı şarj edin'

Geri sayım devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka "48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" mesajını verdi.

İsfahani, X hesabından paylaştığı mesajında, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin Trump'ı baskı altına aldığını, İsrail ve ABD'nin bölgedeki altyapılarına yönelik olası İran saldırılarının da bu baskıyı artıracağını savundu.

'Orta Doğu karanlığa gömülecek'

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de konuya ilişkin "İran altyapısına yapılacak saldırı, bölgede yaygın bir elektrik kesintisine yol açacaktır" uyarısında bulundu.

Yarı resmi haber ajansı Mehr de Trump'ın İran'ın elektrik şebekelerine saldırı tehditlerinin ardından "Elektriğe veda edin" başlıklı bir poster yayınladı. BAE, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki enerji santrallerinin haritasının yayınlandığı posterde, "İran'ın elektrik altyapılarına yapılacak en küçük saldırı halinde bölge karanlığa gömülecektir" ifadelerine yer verildi.

Küresel enerji arzının kilidi haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullanmıştı.