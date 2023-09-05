Panama Kanalı’nı geçecek bir gemi için 2.4 milyon $ ödendi

Dünyanın en yağışlı 5’inci ülkesi olan Panama, El Nino hava olayının da etkisiyle tarihinin en büyük kuraklığını yaşıyor. Kuraklık, Atlantik Okyanusu’nu Pasifik Okyanusu’na bağlayan Panama Kanalı’nda su seviyesini düşürünce, yüzlerce gemi karşılıklı geçiş için kıyının açıklarında bekliyor.

Kuraklık nedeniyle geçtiğimiz haftasonuna kadar günlük geçiş sayısı 32 gemi ile sınırlandırılırken; Panama Kanalı yetkilileri, kanaldan gemi geçişlerinin 1 yıl daha sınırlandırılacağını duyurdu. Panama Kanalı İdaresi Müdür Yardımcısı Ilya Espino, geçiş sınırlamasının eylül, ekim ve kasım aylarında yağışların kanal havzasındaki su seviyesini yükseltmemesi durumunda geçerli olacağını söyledi.

Hal böyleyken, gemi geçişleri de karaborsaya düştü. Panama Kanalı İdaresi, geçiş için açık artırmalar düzenliyor ve global nakliye şirketi Avance Gas Holding’in son raporuna göre, son açık artırmada ismi açıklanmayan bir şirket bir geçiş için rekor ödeme yaptı. Kanalda standart geçiş ücreti 400 bin dolar. Rapora göre, ismi açıklanmayan bir şirket, geçiş için tam 2.4 milyon doları gözden çıkardı. Avance Gas CEO’su Oystein Kalleklev, açık artırmadaki tekliflerin yükselişini şöyle özetledi: “Teklifler ağustos başında 1 milyon dolar civarındaydı.

Ardından 2 milyon doları geçti. İki hafta önce bir şirket sahibi, 2.4 milyon dolar ödedi.” Yılda yarım milyar tondan fazla kargonun taşındığı ve küresel gemi trafiğinin yüzde 6’sının yapıldığı Panama Kanalı’nda, en yüksek teklifler genellikle sıvılaştırılmış petrol gazı veya sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan taşıyıcılar tarafından kazanılıyor. “Kuyruğu atlayabilirsiniz ancak bu son derece maliyetli” diyen Kalleklev, “Rakamlar hızla arttı. Normal ücreti de eklediğinizde, gemilerinizi geçirmek için 3 milyon dolara yakın bir para ödüyorsunuz” diye konuştu.

Kanaldaki tanker trafiğinin aksaması 170’e yakın ülkeyi ilgilendiriyor. Su seviyesinin düşmesi, gemi sahiplerinin yük miktarlarında değişiklik yapmalarına neden olurken, bu da taşımacılıkta zamlı fiyatları ister istemez beraberinde getirdi. Zamlarla birlikte ABD ve Çin arasındaki spot nakliye fiyatlarının yüzde 36'ya kadar yükseldiği görüldü. Geçen yıl 14 binden fazla yük taşıyan tanker kanalı geçti. Bu yıl bu sayının oldukça altına inilmesine kesin gözüyle bakılıyor. 1909’da inşaasına başlanılan kanal, dönemin parasıyla 337 milyon dolara (Günümüzde 7.3 milyar dolara) mal oldu.