Panama'da 7,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi! Son depremler: En son nerede deprem oldu? Kaç şiddeetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

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Orta Amerika ülkesi Panama, 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İlk açıklamalarda 8 olarak duyurulan depremin büyüklüğü, daha sonra 7,6 olarak güncellendi.

Şiddetli sarsıntının komşu ülkeler Kolombiya ve Kosta Rika'da da hissedildiği bildirildi.

Tsunami uyarısı genişletildi

Depremin ardından ilk olarak Panama ve Kolombiya kıyıları için tsunami alarmı verildi. Uyarı daha sonra Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika'yı da kapsayacak şekilde genişletildi.