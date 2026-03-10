Petrol devi uyardı! Hürmüz Boğazı'nda kriz derinleşiyor

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Saudi Aramco, İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların kesintiye uğramasının küresel enerji piyasalarında ciddi sonuçlar doğurabileceğini bildirdi.

Şirket, deniz taşımacılığındaki aksamanın sürmesi halinde petrol arz zincirinde büyük kırılmalar yaşanabileceğine dikkat çekti.

Zincirleme etki uyarısı

Aramco Üst Yöneticisi Amin Nasser, şirketin bilanço toplantısında yaptığı değerlendirmede krizin yalnızca deniz taşımacılığı ve sigorta sektörlerini etkilemediğini belirtti. Nasser, aksamanın havacılık, tarım, otomotiv ve çeşitli sanayi kollarında zincirleme etkilere yol açabileceğini ifade etti.

Küresel petrol stoklarının son beş yılın en düşük seviyesinde olduğunu kaydeden Nasser, mevcut krizin stokların daha hızlı azalmasına neden olacağını söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden başlamasının kritik önem taşıdığını vurgulayan Nasser, "Dünya petrol piyasaları açısından felaket sonuçlar doğabilir. Aksama ne kadar uzun sürerse küresel ekonomi üzerindeki etkiler de o kadar ağır olur" dedi.

Öte yandan Nasser, geçen hafta Aramco'nun en büyük yurt içi tesisi olan Ras Tanura rafinerisine yönelik saldırı sonucu çıkan küçük çaplı yangının kısa sürede kontrol altına alındığını açıkladı. Rafinerinin yeniden devreye alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İran'dan petrol sevkiyatı uyarısı

İran Devrim Muhafızları ise ABD ve İsrail saldırılarının sürmesi halinde Orta Doğu'dan "bir litre petrolün bile" gönderilmesine izin vermeyeceklerini duyurdu. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, enerji arzı açısından kritik öneme sahip bölgeden ihracatın engellenmesi durumunda İran'a çok daha sert karşılık verileceğini açıkladı.

Kâr düştü, geri alım programı başladı

Gelişmeler, Aramco'nun yıllık kârının düşük ham petrol fiyatlarının etkisiyle yüzde 12 gerilediğini açıklamasının ardından geldi. Şirket ayrıca tarihinde ilk kez hisse geri alım programı başlattığını ve 3 milyar dolara kadar hisse geri alımı gerçekleştireceğini duyurdu.