Pizza Hut'ın Çin'deki tüm hakları satılıyor! 1,2 milyar dolarlık anlaşma

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Yum China Holdings, Pizza Hut markasının Çin ana karasındaki tüm haklarını Yum! Brands'ten devralmak için anlaşma imzaladı. Nakit bedeli 1,2 milyar dolar olan satın alma işleminin 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Devir işleminin ardından Yum China, Pizza Hut'ın Çin'de yalnızca münhasır lisans sahibi olarak değil, doğrudan marka sahibi olarak faaliyet gösterecek. Böylece şirketin Yum! Brands'e yaptığı lisans ödemeleri de sona erecek.

Restoran sayısı 6 binin üzerine çıkarılacak

Yum China, tam mülkiyetle birlikte operasyonlar üzerindeki kontrolünü artırmayı ve büyüme planlarını hızlandırmayı hedefliyor.

Şirket, Çin'de 4 bin 375 olan Pizza Hut restoranı sayısını 2028'e kadar 6 binin üzerine çıkarmayı planlıyor. Faaliyet kârının ise 2029 yılında 2024 seviyesinin iki katına ulaştırılması amaçlanıyor.

Pizza Hut Çin, 2025'te 2,3 milyar dolar gelir ve 183 milyon dolar faaliyet kârı elde etti. Aynı mağaza işlem sayısında art arda 13 çeyrek büyüme kaydeden şirketin kâr marjındaki artış 2026'da da devam etti.

Lisans maliyetleri ortadan kalkacak

Yum China Üst Yöneticisi Joey Wat, markanın tüm haklarının satın alınmasının menü ve mağaza yeniliklerini hızlandıracağını belirtti. Wat, lisans maliyetlerinin ortadan kalkmasının şirketin kârlılığını da artıracağını ifade etti.

Wat, "Çin ana karasında Pizza Hut'ın münhasır lisans sahibiyken markanın sahibi konumuna geçmek, bizim için dönüştürücü bir dönüm noktasını temsil ediyor ve Çin pazarına duyduğumuz güveni ve uzun vadeli bağlılığımızı gösteriyor. Önümüzde çok büyük fırsatlar görüyoruz ve Pizza Hut Çin için planladığımız büyüme yolculuğunun henüz başlangıç aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

KFC ile ortaklık devam edecek

Pizza Hut anlaşmasına rağmen Yum China ile Yum! Brands arasındaki KFC ortaklığı sürdürülecek. KFC'nin şirketin temel büyüme motoru olmaya devam edeceği bildirildi.

Çin'de 13 bin 454 restorana sahip KFC, bu sayıyı 2028'e kadar 17 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Satın alma nakit ve borçla finanse edilecek

Yum China, 1,2 milyar dolarlık satın alma bedelini nakit kaynakları ve borçlanma yoluyla karşılayacak.

Şirket ayrıca 2026'da hissedarlarına 1,5 milyar dolarlık getiri sağlama planını yineledi. Serbest nakit akışına bağlı düzenli ödemelerin de 2027'den itibaren sürdürülmesi öngörülüyor.