Refah'ın doğusunda İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışma şiddetini artırdı
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.
AA
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Refah'ın doğusuna giren İsrail askerleri ile Kassam birlikleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtildi.
İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de birliklerinin Refah kentinin doğusuna giren İsrail güçleriyle çatıştığını kaydetti. İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.