Rus büyükelçi: 'ABD, Türk şirketlerini terörize ediyor'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus basınına Rusya-Türkiye ilişkilerinin Batı müdahalesine uğradığı değerlendirmesinde bulundu.

Rus haber ajansı Ria Novosti'ye açıklamalarda bulunan Yerhov, ABD ve Avrupa Birliği'nin sadece Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmaları engellemekle kalmayıp, iki ülke arasındaki tüm ikili ilişkileri "baltalamaya" çalıştığını söyledi.

Yerhov, ABD'nin Rusya ile çalışan Türk şirketlerini "terörize ettiğini" ve Washington'un bu şirketler üzerindeki baskısının devletlerarası iletişim normlarına aykırı olduğunu belirtti.

Rus büyükelçi, Rusya'dan Türkiye'ye yapılan ödeme transferleriyle ilgili sorunun birçok açıdan devam ettiğini ve çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"Türk bankaları aşırı uyum yöntemi uyguluyor"

Bankacılık sektöründen bir kaynağın RIA Novosti'ye, "ABD'nin Türk özel bankalarını ödeme transferlerini iyice kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyardığı ve bunun tehditkar bir tona ulaştığı" sözlerini değerlendiren Yerhov, Türk bankalarının "aşırı uyum" yöntemi uyguladığını söyledi.

"Aşırı uyum" yöntemini değerlendiren Yerhov, şöyle konuştu:

"Türk bankaları 'aşırı uyum' denilen yöntemi uyguluyor. Yani yeniden sigortalamaya çalışıyor, yabancı ekonomik faaliyet konularından ek belgeler ve materyaller talep ediyor, bu da elbette süreci karmaşıklaştırıyor ve uzatıyor. Sonuç olarak, kafa karışıklığı unsurları ortaya çıkıyor. Bazı ödemeler geçiyor, bazıları geçmiyor, bazı transferler soru işaretlerine neden oluyor, bazıları ise gözden kaçıyor."

Rus şirketlerine seslenen Yerhov, "Ödeme alanında ciddi sorunlarınız varsa, lütfen bunları Ankara'daki Ticaret Temsilciliğimize bildirin. Orada işleyen bir tür 'sıcak hat' var, uzmanlarla konuşun. Size elimizden gelen her şekilde, en azından iyi tavsiyelerle yardımcı olacağız" dedi.