Rus turistlere Avrupa yolu zorlaşabilir: AB'den yeni vize hazırlığı
Rus turistlerin Avrupa seyahatlerinde vize koşulları ağırlaşabilir. Politico'nun haberine göre AB Komisyonu, güvenlik kaygıları nedeniyle yeni kısıtlamalar içeren teklifini 2027'nin başında sunmaya hazırlanıyor. Üye ülkelere daha az vize verme çağrısı yapılırken, Rus diplomatlara yönelik ek önlemler de gündemde.
Avrupa Birliği (AB), Rus vatandaşlarına yönelik turist vizesi kurallarını daha sıkı hale getirmeye hazırlanıyor. Politico'nun AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre Avrupa Komisyonu, hibrit saldırılara karşı güvenliği güçlendirmeyi amaçlayan teklifini 2027'nin başında sunmayı planlıyor.
Hazırlığın gündeme gelmesinde, Rus vatandaşlarına verilen vize sayısındaki düşüşün durması etkili oldu. AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, başlangıçta azalan vize sayılarının artık aynı eğilimi göstermediğini belirterek üye ülkelere daha az vize verme çağrısı yaptı.
Komisyon teklifini gelecek yıl sunacak
Vize kısıtlamalarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Brunner, gelecek yılın başlarında bir teklif sunulacağını belirtti. Brunner, güvenlik kaygılarını "Bu turistlerin gerçekte kim olduğunu asla bilemezsiniz." sözleriyle dile getirdi.
Polonya, İsveç ve Estonya'nın da yer aldığı bir grup ülke de Rus vatandaşlarına yönelik vize koşullarının ağırlaştırılmasını istiyor. Bu ülkelerin çağrısı, Ukrayna'daki savaşta görev yapmış eski askerleri de kapsıyor.
Rus diplomatlara yönelik kısıtlamalar da gündemde
Vize tartışmasının yanı sıra Rus diplomatlara uygulanan kuralların da sıkılaştırılması bekleniyor. Bazı üye ülkelerin, yarın Lüksemburg'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuyu gündeme taşıyarak Birlik ülkelerinde görev yapan Rus diplomatlara yönelik ek kısıtlamalar önermesi öngörülüyor.
Geçen yıl yaklaşık 478 bin turist vizesi verildi
Rus vatandaşlarına verilen vize sayısı, 2022 öncesinde yılda yaklaşık 4 milyona ulaşıyordu. Üye ülkelere 2022 sonrasında vizeleri sınırlandırmaları yönünde verilen talimatların ardından bu sayı yaklaşık 500 bine indi.
Geçen yıl ise Rus vatandaşlarına yaklaşık 478 bin Schengen bölgesi turist vizesi verildi.