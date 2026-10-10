Tesla Avrupa'da geri adım attı: 'Tam otonom sürüş' adını kaldırdı

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa pazarındaki en önemli yazılım ürünlerinden birinin adını değiştirdi. Tam otonom sürüş izlenimi verdiği gerekçesiyle uzun süredir tartışılan isimden vazgeçen şirket, Avrupa Birliği genelinde kullanım izni alabilmek için Almanya'nın talebini kabul etti.

Tesla'nın yıllardır kullandığı isim değişti

Tesla, gelişmiş sürücü destek sistemini Avrupa'daki internet sitelerinde artık “Tesla Assisted Driving” adıyla tanıtıyor.

Şirketin daha önce kullandığı “Full Self-Driving (Supervised)” ifadesi, Türkçede “Tam Otonom Sürüş (Denetimli)” anlamına geliyor. Yeni isim ise sistemin kendi başına sürüş gerçekleştiren bir teknoloji değil, sürücüye yardımcı olan bir yazılım olduğunu öne çıkarıyor.

Değişiklik 9 Ekim'de Avrupa internet sitelerinde görünür hale geldi. Tesla'nın Almanya, Belçika ve diğer Avrupa pazarlarına yönelik sayfalarında yeni isim kullanılırken ABD'deki ana ürün sayfasında eski isim korunuyor.

Böylece Tesla, dünyanın iki büyük otomobil pazarında aynı teknolojiyi farklı isimlerle tanıtmaya başladı.

Bu değişiklik, yazılımın teknik özelliklerinin bütünüyle değiştiği veya Avrupa'da otomatik olarak yeni bir kullanım izni aldığı anlamına gelmiyor.

Almanya isme itiraz etti, Tesla kabul etti

İsim değişikliğinin arkasında Almanya Ulaştırma Bakanlığıyla yürütülen görüşmeler bulunuyor.

Alman hükümeti, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada “Full Self-Driving” adının yanıltıcı olduğunu belirtti. Bakanlığın değerlendirmesine göre sistem, bir aracın bütün sürüş görevlerini bağımsız olarak üstlenmiyor.

Yazılım hızlanma, frenleme ve direksiyon hareketlerine yardımcı olabiliyor. Ancak sürücünün yol koşullarını sürekli izlemesi ve gerektiğinde kontrolü devralması gerekiyor.

Almanya Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger, eylül ayında Tesla ile yürütülen görüşmelerde hem teknik sorunların hem de hukuki sorumlulukların ele alındığını açıkladı.

Görüşmeler sonucunda Tesla, ürünün adını değiştirmeyi teklif etti. Almanya da belirli teknik koşullar çerçevesinde sistemin Avrupa genelinde onaylanması için destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

9 Ekim'de internet sitelerindeki değişikliğin uygulanmasıyla birlikte daha önce duyurulan uzlaşma somut bir adıma dönüştü.

İsim değişti ama direksiyondaki sorumluluk değişmedi

Tesla'nın gelişmiş sürüş sistemi; uygun koşullarda hızlanma, frenleme, şerit değiştirme, dönüş yapma ve park etme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Ancak bu özelliklerin bulunması, aracın sürücüsüz kullanılabileceği anlamına gelmiyor.

Tesla'nın kendi kullanım açıklamalarında da sistem etkin olduğunda sürücünün dikkatini yoldan ayırmaması, gerektiğinde anında müdahale edebilmesi ve güvenli sürüş sorumluluğunu taşıması gerektiği belirtiliyor.

Bu ayrım, otomobil üreticilerinin yazılımlarını tüketiciye nasıl tanıtabileceği açısından önem taşıyor.

Çünkü “tam otonom sürüş” ifadesi, teknolojinin gerçekte sağlayamadığı bir bağımsızlık düzeyi hakkında yanlış beklenti oluşturabiliyor.

Yeni isim bu karışıklığı azaltmayı amaçlıyor. Bununla birlikte yazılımın güvenilirliği ve hangi koşullarda kullanılabileceğine ilişkin teknik değerlendirmeler devam ediyor.

Avrupa onayı Tesla için neden önemli?

Tesla'nın isim değişikliği yalnızca bir pazarlama düzenlemesi değil. Şirketin Avrupa'daki büyüme hedefleriyle de yakından bağlantılı.

Otomobil satışlarının yanı sıra gelişmiş sürüş yazılımlarından gelir elde etmek, Tesla'nın iş modelinin önemli parçalarından biri haline geldi.

Tesla, gerekli izinlerin bulunduğu pazarlarda sürüş yazılımına erişimi abonelik modeliyle de sunuyor. Böylece otomobil satışından sonra müşteriden yazılım geliri elde edilebiliyor.

Avrupa genelinde daha geniş kapsamlı bir onay alınması, şirketin bu hizmeti yeni ülkelerde sunmasının önünü açabilir.

Ancak söz konusu gelir henüz gerçekleşmiş değil. Aboneliklerin hangi ülkelerde, hangi fiyatlarla ve hangi tarihte sunulabileceği yerel düzenleyici onaylara bağlı.

Avrupa'da bazı ülkeler Tesla'nın sistemine kullanım izni vermiş olsa da bütün Avrupa Birliği'ni kapsayan ortak bir onay henüz bulunmuyor.

Bu nedenle şirket açısından asıl ekonomik sonuç, isim değişikliğinden çok Avrupa'daki kullanım alanının genişleyip genişlemeyeceğine bağlı olacak.