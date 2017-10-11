Rusya: ABD, DEAŞ'a göz yumuyor

11 Ekim 2017

Rusya, ABD'yi, DEAŞ örgütünün Suriye'de "burnunun dibinde" faaliyet göstermesine izin vermekle suçladı ve militanların Amerikan askeri üssüne bitişik bir bölgede serbestçe hareket etmesine göz yumduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov, kamyonlara bindirilmiş 300 kadar DEAŞ militanının ABD kontrolündeki bölgeden nasıl geçtikleri ve Suriye ordusuna takviye sağlamak için kullanılan Şam ile Deir el Zor arasındaki geçiş noktasını kapatmaya nasıl çalıştıkları konusunda izahat istediklerini söyledi. Konashenkov, "Amerikan tarafının, burunlarının dibinde faaliyet gösteren militanlara gösterdikleri kasıtlı körlük için açıklama getirmesini istiyoruz" dedi.

Rusya savunma bakanlığının bu iddiaları, Suriye'nin güneyinde Irak sınırı üzerinde stratejik bir geçiş noktası olan Tanf'ta bulunan Amerikan askeri üssünü işaret ediyor. Rusya, ABD üssünün yasadışı olduğunu ve bu bölgeyle çevresinin militanların hiçbir engelle karşılaşmadan faaliyet gösterdikleri bir "kara delik" haline geldiğini belirtiyor. ABD ise, Tanf'ta bulunan üssün DEAŞ örgütüne karşı savaşmak için müttefik güçlere eğitim vermekte kullanılan geçici bir üs olduğunu söylüyor.

Kaynak: Reuters