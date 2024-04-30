Rusya 'Harry Potter Kalesi'ni vurdu

Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi (DSNS), Rusya'nın Odesa'da bulunan ve yerel halkın "Harry Potter Kalesi" olarak adlandırdığı simge yapıyı vurduğunu açıkladı.

4 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığını açıklayan DNS, hava saldırısı alarmı saldırıdan sadece birkaç dakika önce verildiği için bölge sakinlerinin sığınmak için yeterli zamanları olmadığı bildirildi

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri sözcüsü Dmytro Pletenchuk "Şu anda füzenin tipi kontrol ediliyor; adli tıp uzmanları bu amaçla gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Devlet Acil Durum Servisi de dahil olmak üzere tüm servisler şu anda bir başka savaş suçu olan füze saldırısının sonuçlarını ortadan kaldırmak için çalışıyor." açıklamasında bulundu.