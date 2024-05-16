Son dakika: İsrail'den misilleme kararı! Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshedecek

Türkiye'nin İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Tel Aviv'den misilleme kararı geldi.

İsrail, Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını feshedecek ve kalan diğer ithalatlar için de yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin İsrail'le ticareti durdurma kararına misilleme olarak Tel Aviv'nin Ankara ile olan serbest ticaret anlaşmasını feshedeceğini ve Türkiye'den yapılan diğer ithalatlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; plan, onay için kabineye sunulacak.