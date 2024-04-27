Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Sıkı işgücü piyasası ve artan tüketici harcamalarından kaynaklanan enflasyon riskleri seçeneklerini sınırlamaya devam ederken Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi.

Banka üst üste üçüncü toplantıda da Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin ortak tahminlerine paralel olarak politika faizini yüzde 16'da bıraktı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, karar metninde banka "Ekonomide sıkı parasal koşulların daha önce tahmin edilenden daha uzun bir süre korunacağını" belirtti.

Yetkililer göstergelere ilişkin tahminlerini de güncelledi. Buna göre Rusya'da para otoritesinde yetkililer bu yıl faizler için daha yüksek bir patika ve daha hızlı enflasyon öngörüyor. Gayrisafi yurtiçi hasılanın artık yüzde 2,5- yüzde 3,5 oranında, yani daha önce tahmin edilenin neredeyse iki katı kadar büyümesi bekleniyor.

Nabiullina daha önce, enflasyonu şu anda neredeyse iki kat aştığı %4 hedefine geri getirmek için parasal koşulları uzun bir süre sıkı tutmak zorunda kalabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Rusya Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetini düşürmeye başlamak için kendi kriterleri çoğunlukla karşılanmadı, tüketici faaliyetleri ve krediler yeniden toparlanmaya başlarken işçi kıtlığı kötüleşiyor. Bu arada, enflasyon beklentilerine göre ayarlanmış oran, 2022'de Ukrayna'nın işgalinin ilk aylarındakine benzer seviyelere ulaştı.

Enflasyon beklentileri Aralık ayındaki zirvesinden keskin bir şekilde gerilemiş ve fiyat artışı Mart ayında yavaşlama işaretleri göstermiştir. Ancak Renaissance Capital'den Andrei Melaschenko'nun tahminlerine göre Nisan ayında enflasyon, gıda ve akaryakıt maliyetlerindeki artışın etkisiyle yeniden hızlandı.