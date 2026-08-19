Rusya ticaret rotasını değiştirdi: 'Dost ülkelerin' payı yüzde 84

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkenin "dost" olarak tanımladığı ülkelerin dış ticaret hacmindeki payının yüzde 84'e ulaştığını açıkladı. Ulusal para birimleriyle gerçekleştirilen ödemelerin oranı ise yüzde 89'a yükseldi.

Novak, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında düzenlenen ekonomi toplantısında, ülkenin dış ticaret yapısındaki değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış ticaret yaptırımlara katılmayan ülkelere yöneldi

Rusya'nın ticari ilişkilerini "dost ülke" olarak nitelendirdiği pazarlara yönlendirerek yeniden yapılandırdığını belirten Novak, "Geçen yılın sonuçları ve bu yılın ilk yarısı itibarıyla söz konusu ülkelerin Rusya'nın dış ticaret hacmindeki payı yüzde 84'e ulaştı" dedi.

Rusya, Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlarıyla karşılaşmıştı. Moskova yönetimi bunun üzerine dış ticaretini başta Çin, Hindistan, Türkiye, Orta Asya ve Körfez ülkeleri olmak üzere yaptırımlara katılmayan pazarlara kaydırmıştı.

Ödemelerin yüzde 89'u ulusal para birimleriyle yapılıyor

Dış ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının artmayı sürdürdüğünü aktaran Novak, bu para birimleriyle yapılan ödemelerin payının yüzde 89'a çıktığını bildirdi.

Rus rublesiyle gerçekleştirilen ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 56'ya ulaştı. Bu veriler, Rusya'nın dış ticarette dolar ve Euro gibi Batılı para birimlerine bağımlılığı azaltmaya yönelik politikasını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Ekonomide yapısal dönüşüm planı

Novak, mevcut koşullarda Rus ekonomisinin sürdürülebilir bir büyüme modeline geçirilmesinin temel hedefler arasında bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda hazırlanan yapısal değişim planının yatırımlar, iş gücü piyasası, gelir ve tüketim, teknolojik gelişme ile dış ticareti kapsadığını belirten Novak, ekonominin kayıt altına alınmasına yönelik adımların da planın bir parçası olduğunu ifade etti.