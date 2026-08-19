Trump İran'la diplomasiye kapıyı kapattı: Görüşme yok, takvimde de yok

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ABD ile İran arasında yaklaşık altı aydır devam eden savaşta diplomatik çıkış arayışlarına ilişkin yeni bir açıklama Washington'dan geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la şu anda herhangi bir görüşme veya temas yürütülmediğini söyledi.

Trump bununla da yetinmeyerek önümüzdeki dönem için planlanmış herhangi bir görüşmenin bulunmadığını belirtti. Açıklama, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve deniz trafiği üzerinden yeniden yükseldiği bir dönemde geldi.

Trump'ın çıkışından bir gün önce damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner da İran'la yürütülen diplomasiye ilişkin karamsar mesajlar vermişti. Kushner, İran'ın ABD açısından kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşmak konusunda istek göstermediğini söylemişti.

Trump'ın son açıklaması ise taraflar arasında yakın vadede yeni bir müzakere turu başlayabileceğine yönelik beklentileri daha da zayıflattı. Washington yönetiminden gelen iki açıklama, ABD tarafının şu aşamada Tahran'la yeni bir görüşme takvimine sahip olmadığını gösterdi.

Hürmüz anlaşmazlığı çözülemedi

Washington ile Tahran arasındaki en kritik anlaşmazlık başlıklarından biri Hürmüz Boğazı olmaya devam ediyor. Trump, boğazın açık ve işler durumda olduğunu savunurken bölgedeki ticari gemi trafiği savaş öncesindeki seviyelerin oldukça altında bulunuyor.

İran ise boğazın tamamen yeniden açılmasını kendi koşullarının karşılanmasına bağlıyor. ABD açısından küresel petrol sevkiyatının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz'ün serbestçe kullanılması, savaşın başından bu yana temel talepler arasında yer alıyor.

Diplomatik çıkış umutlarının azaldığı sırada boğazdaki güvenlik riski de yeniden gündeme geldi. İngiliz askeri makamlarının açıklamasına göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemi kimliği belirlenemeyen bir mühimmatla vuruldu.

Saldırıda geminin makine dairesinde hasar meydana gelirken bir kişi hayatını kaybetti. Olay, bölgede ticari gemi trafiğinin güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden artırırken küresel enerji taşımacılığı açısından Hürmüz üzerindeki baskının devam ettiğini de gösterdi.

Trump aynı zamanda İran limanlarına yönelik ABD deniz ablukasının sürdüğünü belirtti. Washington yönetimi bir taraftan Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savunurken diğer taraftan İran üzerindeki askeri ve ekonomik baskının devam edeceği mesajını veriyor.

Bu tablo, tarafların savaşın temel başlıklarında geri adım atmaya hazır olmadığını ortaya koyuyor. Hürmüz üzerindeki anlaşmazlık sürerken İran'a yönelik abluka ve bölgedeki ticari gemilere yönelik güvenlik riskleri de diplomatik çözüm arayışlarının önündeki başlıca engeller arasında bulunuyor.

Anlaşma ihtimali yeniden uzaklaştı

Trump'ın açıklaması, İran ile ABD arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine ilişkin beklentilerin gündeme geldiği bir dönemin ardından geldi. Daha önce taraflar arasında zaman zaman dolaylı temaslara ilişkin açıklamalar yapılmış, Oman da Washington ile Tahran arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Ancak Trump'ın herhangi bir görüşmenin yürütülmediğini ve takvimde yeni bir görüşme bulunmadığını açıklaması, Washington'ın şu aşamada yeni bir müzakere sürecine hazırlanmadığını ortaya koydu.

Kushner'ın İran'ın anlaşmaya ilgi göstermediği yönündeki sözleri de Trump'ın açıklamasıyla birlikte değerlendirildiğinde, iki ülke arasında kısa vadede diplomatik hareketlilik yaşanması ihtimalinin zayıfladığı görülüyor.

Yaklaşık altı aydır devam eden savaşın sona erdirilmesi açısından tarafların Hürmüz Boğazı, İran'a yönelik abluka ve yeni bir anlaşmanın koşulları üzerinde uzlaşması gerekiyor. Ancak son açıklamalar bu başlıklardaki görüş ayrılığının devam ettiğini gösteriyor.

Trump'ın sözleriyle birlikte gözler bundan sonra İran'dan gelecek yanıta ve bölgedeki gelişmelere çevrilecek. Yeni bir diplomatik kanal açılmaması halinde Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri ve ticari gerilimin savaşın önümüzdeki dönemindeki en önemli başlıklardan biri olmayı sürdürmesi bekleniyor.